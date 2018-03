Tare: “Abbiamo dimostrato di poter vincere ovunque anche contro la Juve a Torino”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, è intervenuto a Mediaset Premium pochi minuti prima dell’inizio di Napoli-Lazio. Le sua dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Non è vero che abbiamo ceduto Felipe Anderson in Brasile. Alla Lazio il gruppo vale più del singolo, e noi abbiamo delle regole molto chiare. Felipe Anderson è fuori discussione per qualità e carattere, è un ragazzo d’oro che ha dato tanto, ma deve crescere ancora tanto mentalmente per dare una mano alla squadra.

Giochiamo contro il Napoli, la capolista, in un campo molto difficile, ma abbiamo dimostrato di poter vincere ovunque, lo abbiamo fatto anche a Torino con la Juve, e dobbiamo provarci anche stasera giocando una grande partita come sono certo che faremo.

Dopo il Genoa c’è stata tanta amarezza e nient’altro. Non c’è stata nessuna lite. Chi conosce bene l’atmosfera all’interno di questa squadra sa che è in buona salute, purtroppo abbiamo dei cali di tensione in alcune partite, questo è un errore del passato e del presente, dobbiamo cercare di eliminarlo nel futuro”.