Inzaghi alla stampa: “Napoli meritatamente primo, noi dobbiamo ripartire”

La conferenza stampa di Simone Inzaghi al termine di Lazio-Napoli.

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa del San Paolo al termine della partita di stasera contro il Napoli. Queste le sue parole raccolte dal nostro inviato all’interno del San Paolo.

“Penso che non c’erano state avvisaglie nel primo tempo, era stato ottimo. Probabilmente non abbiamo assorbito il goal di Callejon, le ammonizioni sono arrivate su giocatori importanti. Meritavamo il secondo goal, ma il Napoli è stato più squadra di noi, ha saputo soffrire e ha colpito al momento giusto. I primi tre goal li dovevamo evitare.

Guardando il risultato, abbiamo perso una partita importante. Dovremo essere bravi a ripartire perché ci aspetta l’Europa League. PEr quanto riguarda il modulo, penso che i risultati dicono che stiamo facendo meglio dell’anno scorso. Tre sconfitte consecutive non erano capitate, dobbiamo essere bravi ad analizzare.

Fisicamente stiamo bene, non è un problema di modulo. Abbiamo pedalato fortissimo, dobbiamo recuperare forze ed energie. Il Napoli è una squadra forte, ma contro la Juve non c’erano state queste avvisaglie. Nel calcio un episodio può cambiare le partite, dovevamo essere più bravi a giocare un secondo tempo migliore. Non mi aspettavo di vedere un parziale così. Non si è vista la mia squadra.

Abbiamo perso meritatamente, complimenti al Napoli che è al primo posto meritatamente. Inter e Roma sono fortissime e attrezzate per arrivare in Champions. Gli intrusi siamo noi ma non siamo lì a caso, vogliamo rimanerci. I sei mesi grandissimi fatti devono continuare, bisogna guardare avanti. Fortunatamente nel calcio arriva subito la riprova, giovedì serve una grande partita a Bucarest. Siamo arrivati lì con sacrifici.

Felipe Anderson sta lavorando a parte, sa quello che deve fare, quando tornerà a farlo tornerà ad aiutarci”.