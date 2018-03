Napoli-Lazio: le pagelle per gli azzurri. Callejon decisivo, la difesa tiene

Le pagelle di NapoliSoccer.NET per gli azzurri in Napoli-Lazio.

Nelle pagelle dedicate ai giocatori del Napoli per la sfida contro la Lazio, terminata 4-1, spiccano le prove di Callejon e Zielinski, e la difesa che ha giocato bene nonostante la disattenzione iniziale. Questi i voti dal nostro inviato al San Paolo per i giocatori azzurri.

Reina 6,5: incolpevole sul goal, preziosissimo nell’allegerire la pressione della Lazio nel primo tempo proponendosi per il passaggio ai suoi compagni. Inoperoso nella ripresa.

Hysaj 6,5: nel primo tempo soffre Lulic e Milinkovic-Savic sopratutto, ma già lascia intravedere qualcosa di molto buono in fase propositiva. Nella ripresa ritrova le distanze – anche grazie ai cambi di Inzaghi – e diventa anche lui protagonista.

Tonelli 6,5: nella sua zona arriva il goal laziale, anche se De Vrij ha doti da goleador che fecero male anche all’andata. Sale di rendimento col passare dei minuti, vince diversi duelli aerei, si dimostra affidabile.

Koulibaly 7: partecipa più del solito alla costruzione dell’azione dal basso, senza mai perdere posizione e tempi di intervento. Regge con personalità la linea difensiva per l’ennesima prova impeccabile.

Mario Rui 7: è in crescita nell’intesa di gioco con i compagni di fascia e il Napoli ne guadagna sopratutto nella ripresa quando, con Zielinski, il palleggio diventa più rapido e con più sbocchi in profondità. Propizia la rete del 3-1 di Zielinski con un bel tiro dopo il rientro verso l’interno del campo.

Allan 6,5: ha perso lo smalto delle domeniche in cui sembravano essercene due in campo, ma il suo apporto in termini di grinta, corsa, contrasti e partecipazione generale. Gioca con nervosismo nei primi 45′, esce stremato nella ripresa.

Dall’80 Rog s.v.: ancora troppi pochi minuti a partita ormai decisa per giudicarne la prova.

Jorginho 7: gioca una partita che lo vede altalenante nell’essere protagonista, ma appena ha la possibilità di illuminare la scena, lo fa con lanci e giocate fondamentali e precise al millimetro. Tocca ancora una quantità incredibile di palloni.

Hamsik 6: maltrattato dal centrocampo laziale nei primi minuti, non trova lo spazio per rendersi decisivo, anche se i compagni lo cercano molto. Esce nell’intervallo per un mal di schiena forte.

Dal 46′ Zielinski 7,5: cambia la partita dando velocità al palleggio sulla trequarti e aggiungendo pericolosità all’attacco. Sfiora il goal con un diagonale che esce di un soffio, lo segna deviando un tiro di Mario Rui, offre l’assist a Mertens per il definito 4-1.

Callejon 8: i suoi continui tagli alle spalle della difesa mettono ripetutamente in ambasce la difesa laziale, e il Napoli gioca alternando palloni su di lui e su Mertens, disorientando gli avversari. Segna il goal del pareggio, fondamentale per le sorti del match, e propizia l’autorete dell’1-2. E’ insostituibile, e forse proprio perché dovrà giocare anche col Lipsia esce a pochi minuti dalla fine per far posto a Maggio, s.v.

Mertens 7: considerato il pestone di Benevento, fa anche più del suo dovere in una gara che forse non avrebbe dovuto nemmeno giocare. Il goal del 4-1 è un tocco di classe che suggella una prova generosa tra i tre centrali della Lazio che spesso lo nascondono ai suoi compagni.

Insigne 6,5: spende tutto sulla fascia per creare le condizioni per gli inserimenti dei compagni e per difendere sul lato che la Lazio attacca col cambio di campo, correndo anche un po’ a vuoto per tratti del primo tempo. Senza di lui sarebbe un Napoli diverso, anche e sopratutto quando gioca queste gare sporche.