Chiriches dovrebbe saltare cinque gare: risentimento muscolare per lui

Vlaad Chiriches dovrebbe saltare cinque gare: le due di Europa League contro il Lipsia e tre di campionato. Stasera il difensore centrale rumeno non è nemmeno in panchina in quanto nel pomeriggio ha dovuto abbandonare per noie muscolari il ritiro del Napoli di Castel Volturno. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ci vorranno circa 20 giorni per rivedere il difensore romeno. Sarebbero addirittura cinque le gare da saltare, tre campionato e due in Europa League dopo il risentimento muscolare accusato nell’allenamento di rifinitura sostenuto stamattina.