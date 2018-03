Campionato Primavera: Palmieri allo scadere pareggia contro il Milan, finisce 1-1

Eurogol di Palmieri su punizione nell’1-1 tra Napoli e Milan

Palmieri è stato il grande protagonista della partita Napoli-Milan Primavera, un suo eurogol allo scadere ha portato il Napoli a pareggiare per 1-1 contro i rossoneri.

Una gara non molto spettacolare, che nel primo tempo ha visto le due squadre studiarsi, tant’è che l’unico brivido della gara è stato il tiro di Zerbin al minuto 2 ma la sua conclusione è stata respinta dal portiere del Milan. Gaetano è stato senza dubbio il calciatore più pericoloso del Napoli, il fantasista degli azzurrini ha creato continui scompigli senza riuscire ad impensierire il portiere avversario, alla lunga il Milan è uscito, si è affacciato con più frequenza dalle parti di Schaeper ma il portiere non è mai stato chiamato a grossi interventi. Tuttavia quando la squadra rossonera si è affacciata in avanti, ha lasciato delle enormi praterie, in cui Gianluca Gaetano ha provato ad inserirsi e creare molte azioni pericolose con gli altri tre del reparto avanzato (Mezzoni, Zerbin e Palmieri). Tuttavia la prima frazione di è conclusa sul risultato di 0-0.

Nella ripresa, il Napoli è partito molto forte, ha attaccato fin da subito e Gaetano grazie all’ausilio di Palmieri ha sfiorato il gol. Tuttavia è stato il Milan a passare in vantaggio grazie ad una rete di Dias. Nonostante lo svantaggio il Napoli ha continuato ad attaccare, Palmieri (da poco maggiorenne) si è sacrificato in lungo ed in largo per la squadra, scambiandosi continuamente di posizione con Gaetano. Il turbillon delle sostituzioni ha abbassato il ritmo, Beoni ha provato a pescare il jolly dalla panchina inserendo Vecchione, Sgarbi e D’Ignazio per Otranto, Gaetano e Mezzoni ma sia il Napoli che il Milan hanno reclamato inutilmente un rigore per parte, che l’arbitro non ha concesso. A partita ormai conclusa, è arrivato il pari di Palmieri, che al minuto 93, su un calcio di punizione ha segnato una rete bellissima, che ha concesso al Napoli di pareggiare.

Da segnalare, che nei minuti finali del match il Napoli ha giocato in 10 a causa dell’infortunio di Esposito. Il difensore azzurro è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco a causa di un infortunio. Il condottiero azzurro ha abbandonato il centro sportivo di Sant’Antimo con il piede destro fasciato e le stampelle. Per lui si teme una distorsione alla caviglia.