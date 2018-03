Napoli-Lazio: formazioni ufficiali e ultimissime. Albiol out, gioca Tonelli. Mertens c’è.

Il Napoli dopo una settimana tribolata e piena di infortuni, affronta la Lazio al San Paolo alle 20:45 per riprendersi la vetta: le formazioni ufficiali e le ultimissime

Il Napoli stasera alle 20:45 al San Paolo contro la Lazio per riprendersi la vetta in solitaria del campionato dopo la vittoria dei bianconeri a Firenze di ieri sera, anche stavolta con pesanti sviste arbitrali nonostante il VAR.

Settimana più che tribolata per il Napoli per ciò che concerne gli infortuni. Mertens recuperato solo in extremis dopo la brutta botta alla caviglia rimediata a Benevento ad opera di Djimsiti ha fatto differenziato tutta la settimana, riprendendo il lavoro in gruppo solo ieri pomeriggio. Problemi anche per Callejon per un fastidioso mal di gola, febbre per Hysaj e il suo possibile sostituto Maggio. Ieri pomeriggio il nuovo gravissimo incidente a Ghoulam con la frattura della rotula (stagione finita) e infine oggi pomeriggio un infortunio muscolare che ha messo fuori gioco Chiriches oltre ad Albiol che non ce l’ha fatta a recuperare. Almeno 5-6 undicesimi dei titolari di Sarri in condizioni precarie sperando che ciò non incida in campo sulla gara di stasera con un Napoli costretto a vincere.

La Lazio di Simone Inzaghi da canto suo scenderà in campo con la migliore formazione possibile con la sola defezione di Felipe Anderson non convocato per punizione dopo la lite con Inzaghi nel post Lazio-Genoa. Attacco biancoceleste affidato alla coppia Immobile-Luis Alberto con il solo ballottaggio tra Wallace e Bastos in difesa.

La gara, che vedrà sugli spalti la presenza di circa 40.000 spettatori con un migliaio di tifosi laziali, sarà diretta dal sig. Banti di Livorno che sarà coadiuvato dai guardalinee Vuoto e Peretti mentre il quarto uomo sarà il sig. Pinzani. Al VAR ci sarà Damato e il suo assistente sarà Tegoni.

Alle 20:45 al San Paolo la temperatura sarà di 9°, percepita 7 gradi, con il cielo sereno a tratti e il vento che soffierà alla velocità molto moderata di 9 km/h. Il tasso di umidità sarà del 54%.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui le due formazioni scenderanno in campo alle 20:45 agli ordini del sig. Banti di Livorno:

NAPOLI (4-3-3) : Reina; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: sig. Maurizio Sarri

LAZIO (3-5-1-1) : Strakosha; Wallace, De Vrji, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

Allenatore: sig. Simone Inzaghi