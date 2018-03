Si ferma Chiriches, ha lasciato il ritiro. Fondamentale il recupero di Albiol

Vlad Chiriches avrebbe lasciato il ritiro azzurro a poche ora da Napoli-Lazio: non sarà della partita stasera.

Secondo quanto riportato da Mario Giunta, giornalista di Sky Sport, Vlad Chiriches non sarà della partita stasera a causa di un problema nel corso della rifinitura. L’emittente satellitare riferisce che il difensore rumeno ha lasciato il ritiro della squadra azzurra che tra poche ore raggiungerà il San Paolo.

Un fulmine a ciel sereno dopo che il nome del difensore è stato regolarmente inserito nell’elenco dei convocati del Napoli, generalmente reso noto dopo l’ultimo allenamento mattutino. Non si capisce come e quando possa essersi infortunato Chiriches, fatto sta che ora, in vista di stasera, diventa fondamentale il recupero di Raul Albiol: l’unica alternativa sarebbe Lorenzo Tonelli che non vanta finora presenze in stagione.