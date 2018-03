Afragolese-Giugliano: contro una big l’esordio di Gargiulo

Domani mattina al Moccia andrà in scena Afragolese-Giugliano, partita che vedrà l’esordio sulla panchina giuglianese di Mimì Gargiulo

Afragolese-Giugliano è la sfida che vedrà impegnati i Tigrotti per la 21° giornata di campionato.

Sarà anche la partita di esordio di Mimì Gargiulo sulla panchina giuglianese dopo le parentesi negative targate Amorosetti e Mandragora.

La società del Giugliano ha deciso di puntare sull’esperto tecnico per traghettare la squadra fino al termine della stagione.

Molta curiosità per vedere come il vecchio “Lupo” schiererà la squadra in campo che presumibilmente avrà un atteggiamento più accorto.

Probabile il rientro tra i pali del titolare Navarra, ma la novità più sostanziale si dovrebbe avere a centrocampo.

Possibile che per la prima volta in stagione il Giugliano vada ad infoltire la zona nevralgica del campo tenendo conto che si gioca in casa della 2° in classifica.

L’Afragolese infatti è la squadra tra quelle “terrestri” più in forma del campionato alle spalle dei “marziani” del Savoia.

Ruolino di marcia grandioso quello afragolese con 12 vittorie, 7 pareggi ed una sola sconfitta.

Questa sarà la partita da ex per Raffaele Pianese, il quale si è trasferito a Giugliano proprio dall’Afragolese.

Lo stesso Pianese è stato il marcatore della gara d’andata terminata 1-1 e i tifosi sperano che l’attaccante scuola Napoli possa regalare una grande gioia in questo ritorno.

Adesso che l’obiettivo dichiarato in casa Giugliano è una salvezza tranquilla, bisogna smuovere la classifica e farlo ad Afragola darebbe una nuova spinta ad un ambiente deluso dopo la sconfitta della settimana scorsa.

Patrizio Annunziata