Caserta alla stampa: “Juve Stabia più cattiva quando c’è da chiudere le partite. A Fondi per i 3 punti”

Caserta è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia di Racing Fondi-Juve Stabia: tutte le sue dichiarazioni raccolte da Natale Giusti di Napolisoccer.Net

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Racing Fondi-Juve Stabia in programma domani pomeriggio alle ore 14:30. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate dall’inviato in sala stampa al “Romeo Menti”, Natale Giusti di Napolisoccer.Net: “La condizione dei miei ragazzi è buona, il morale, buono, al di là del risultato quando sei tranquillo con la coscienza e dai tutto puoi essere tranquillo. Bisogna solo continuare a lavorare come si sta facendo. sarei preoccupato solo se vedessi i ragazzi che non danno il massimo. Bisogna continuare a lavorare senza abbattersi. Non vedo il motivo di essere negativi dopo un periodo così positivo. Sapevamo di non essere dei fenomeni, non siamo dei brocchi adesso. Noi dobbiamo solo lavorare, è questa l’unica medicina poi i conti si faranno alla fine.

C’è qualcuno un pò acciaccato, si sono allenati quasi tutti ma qualcuno deve ritrovare la condizione. I nuovi sono qui da poco e gli dobbiamo dare il tempo materiale di ambientarsi e di abituarsi ai carichi di lavoro nuovi che sono diversi da squadra a squadra. C’è chi viene da un pò di inattività e bisogna fargli ritrovare il campo, come Melara che ha giocato poco in questi ultimi mesi. Non bisogna forzare perchè altrimenti rischia di farsi male. Bisogna dargli il tempo materiale di tornare in forma. Gli altri bene o male stavano già giocando con le loro squadre. Con Melara bisogna avere un pò di pazienza in più perchè viene da un lungo periodo in cui in pratica non ha giocato.

Mastalli all’Atalanta? Ho letto pure io queste cose e fanno piacere gli attestati di stima da parte delle altre squadre. Mastalli però è maturo e sa che il suo futuro passa dal presente e sa che se continua a fare bene si apriranno tante porte per lui in futuro. Lui sa che deve dare il massimo con la Juve Stabia fino a giugno e il resto si vedrà dopo. Sicuramente fa piacere avere un proprio giocatore che viene osservato da squadre di Serie A come l’Atalanta dove peraltro ho giocato anche io.

Il Fondi ha un organico di tutto rispetto, si trova in quella situazione di classifica perchè non è partito bene, ma ha un’organico di tutto rispetto con giocatori che hanno fatto la Serie A come Corvia, Vastola e altri. Inoltre hanno il vantaggio di giocare in un ambiente che non mette pressione e ripeto hanno un organico di grande livello. Hanno cambiato l’allenatore e quindi vorranno tutti mettersi in mostra con il nuovo tecnico. Andremo a fare la nostra gara come l’abbiamo fatta dovunque e cercheremo di tornare con i 3 punti.

Se vogliamo fare un salto di qualità dobbiamo essere una squadra matura e capire i nostri pregi e i nostri difetti. Dobbiamo essere più cattivi quando occorre chiudere le partite e dobbiamo essere intelligenti, quando non si possono vincere le gare bisogna almeno non perderle diversamente da quanto è accaduto a Trapani. Dobbiamo essere più cinici e chiudere le gare quando le abbiamo in pugno. Il lavoro giornaliero ci porterà a migliorare la nostra mentalità.

Non credo che la partenza di Lisi abbia arrecato danni al nostro 4-2-3-1. Il modulo sono solo dei numeri. Quando parlo di cattiveria parlo nel complesso della squadra, non mi riferisco ai singoli. Durante la partita spesso cambiamo i moduli. Sono solo numeri. Bisogna trovare il giusto equilibrio e col 4-2-3-1 lo abbiamo trovato. Lisi comunque non era lo stesso giocatore dell’anno scorso. per fare questo modulo bisogna avere esterni che si sacrificano. Ci saranno anche altri calciatori in rosa che hanno giocato poco e che ci daranno una grossa mano sicuramente nel prosieguo.

Mi piace che l’allenatore non si metta al di sopra dei giocatori. A Simeri ma anche ad altri dico sempre di stare sereni e tranquilli. Più cerchi il gol e più non arriverà mai il gol. Simeri è fuori ruolo ma dipende sempre dallo spirito con cui si va in campo; Mandzukic nella Juve fa il terzino sinistro pur essendo attaccante. Lo so anche io che Simeri è un attaccante centrale ma dipende tutto dalla mentalità. Quando siamo in difficoltà, bisogna adeguarsi tutti. La Juve quando ha giocato contro il Napoli, giocavano tutti in 40 metri. E’ lo spirito con cui si fanno le cose che fa la differenza. Strefezza che è alto 1 metro e 20 ha fatto la prima punta; Mertens che è altro 1 metro e 60 fa la prima punta. Simeri se sbaglia non è la fine del mondo. La tranquillità in questi casi è la cosa più importante. Il calciatore breve deve cancellare l’errore subito e il gol bello fatto o la doppietta, te la devi dimenticare subito. Questi ragazzi devono capire che la loro carriera passa tutta da Castellammare. Se c’è in ogni singolo la voglia di fare bene con la Juve Stabia, si farà sicuramente bene. Se tutti sudano la maglia ma c’è l’atteggiamento giusto, non rimprovero niente ai miei ragazzi. Dagli errori bisogna essere bravi a crescere. Nelle valutazioni sbaglio anche io a volte, chi non opera non sbaglia, ma questo in ogni settore lavorativo.

Il Festival di Sanremo? Non ho il tempo proprio neanche di pensarci. Beato chi ha il tempo e ha altro da pensare. Io da un punto di vista lavorativo penso solo al Fondi, alla gara difficile di domani pomeriggio, altro che Sanremo!”