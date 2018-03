Probabili formazioni di Napoli-Lazio: azzurri in formazione-tipo, qualche dubbio per Inzaghi

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio raccontano le stagioni diverse delle due squadre: partenopei sul campionato, laziali su tre fronti.

Nelle probabili formazioni di Napoli-Lazio, anticipo della 24a di Serie A che si giocherà stasera al San Paolo alle ore 20.45, c’è anche un po’ il racconto delle diverse stagioni che stanno vivendo le due squadre. I partenopei, probabilmente, schiereranno la formazione-tipo nonostante i problemi in settimana per Mertens, Hysaj e Albiol, con lo spagnolo che ha recuperato in extremis. Mentre per la Lazio qualche dubbio in più di formazione proprio dettato dall’impegno di giovedì prossimo in Europa League, quando il Napoli darà un turno di riposo ai propri titolari.

Napoli: Sarri chiederà molto probabilmente ai suoi uomini migliori di stringere i denti oggi con la prospettiva che i vari Chiriches, Maggio e Ounas, preallertati per i problemi in settimana dei titolari, vadano a giocare poi giovedì in Europa League contro il Lipsia. La partita contro la Lazio è troppo importante in ottica campionato per rinunciare alla formazione-tipo, che ha tutte le probabilità di scendere in campo dopo aver letto la lista dei convocati di oggi. Difficilmente lo staff azzurro chiama in gara qualcuno sul quale non può contare al 100%.

Lazio: dopo la grana Felipe Anderson, punito con l’esclusione dalla squadra a tempo indeterminato, Simone Inzaghi si ritrova con una scelta in meno davanti ma con un gruppo forse ancora più unito nella ricerca del ritorno al risultato positivo che manca da due turni. La rosa è ampia a sufficienza per pensare di gestire qualcuno degli uomini migliori in vista della trasferta contro la Steaua, ma i dubbi verso la sfida del San Paolo dovrebbero risolversi a favore dei titolari, con qualche riserva che potrebbe andare a giocare parte della ripresa in caso di partita non più in bilico, in un senso o nell’altro. Unico forte dubbio sul terzo centrale di difesa: Caceres potrebbe garantire qualcosa in più di Wallace e Bastos se fosse entrato a pieno nei meccanismi biancocelesti.

Napoli-Lazio, Stadio San Paolo, sabato 10 Febbraio 2018 ore 20.45

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.