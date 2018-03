I convocati di Sarri per Napoli-Lazio: recuperati i giocatori in dubbio, anche Albiol

La lista dei convocati di mister Sarri per Napoli-Lazio: ci sono Hysaj, Albiol e Mertens.

Mister Maurizio Sarri recupera tutti i giocatori che erano stati in dubbio durante la settimana in vista di Napoli-Lazio: compaiono infatti nella lista dei convocati sia Raul Albiol che Elseid Hysaj che Dries Mertens. Tutti e tre i calciatori erano in forte dubbio, ma la presenza nella lista diramata dopo l’allenamento di stamattina certifica la loro disponibilità per il match di stasera. Di seguito l’elenco completo dei giocatori convocati da Sarri.

Portieri: Reina, Rafael, Sepe.

Difensori: Albiol, Chiriches, Mario Rui, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Tonelli.

Centrocampisti: Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog; Zielinski, Machach.

Attaccanti: Callejon, Mertens, Insigne, Ounas.