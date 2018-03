Il Napoli Primavera non parteciperà al Torneo di Viareggio

Il Napoli rinuncia per la seconda volta in tre anni alla vetrina del Torneo di Viareggio.

Come riportato oggi da Il Mattino, il Napoli ha deciso di non iscrivere la propria formazione Primavera al Torneo di Viareggio. La competizione è giunta alla sua settantesima edizione e si svolgerà dal prossimo 12 marzo fino al 28 dello stesso mese. È la seconda volta in tre anni che il Napoli rinuncia all’iscrizione a uno dei tornei più importanti del mondo per rappresentative giovanili. Non sono note le motivazioni della decisione della società rispetto a questa scelta.