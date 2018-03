La sfida di Napoli-Lazio: Hamsik VS Milinkovic-Savic

Chi tra Hamsik vs Milinkovic-Savic riuscirà a trascinare la propria squadra alla vittoria?

Milinkovic-Savic contro Hamsik: sarà questa la nostra sfida dedicata a Napoli-Lazio della ventiquattresima giornata del Campionato Italiano Serie A TIM 2017/18. La gara tra le due compagni avrà luogo stasera allo stadio San Paolo di Napoli. La partita risulta molto interessante: si affronteranno due tra le squadre che esprimono il miglior calcio in Italia.

Milinkovic-Savic, è un calciatore completo al punto che sembra complicato dargli una collocazione specifica in campo. È un classe ’95, molto prestante fisicamente, cosa che gli permette di avere grandissima elevazione: non è un caso che sia tra i calciatori che ha vinto più duelli aerei in campionato. Nella Lazio fa la mezz’ala sinistra, non è fortemente dinamico ma è in possesso di una tecnica molto raffinata, che gli permette di avere facilità nel palleggio con entrambi i piedi, e un’innata capacità di inserimento senza palla. È abile nel riconquistare la palla ed impostare l’azione e per questo viene considerato il secondo playmaker della squadra bianco-celeste: se gli avversari vogliono ostacolare la costruzione bassa, la Lazio sposta la contesa del pallone sui suoi piedi, molti metri più avanti. È un po’ inaffidabile in fase difensiva sopratutto quando attacca l’area di rigore avversaria: deve fare il doppio della fatica per recuperare la posizione.

Hamsik è ormai diventata l’ultima bandiera del calcio in Italia: è a Napoli dal giugno 2007, quando il dg Marino lo strappò al Brescia per 5,5 milioni. È un calciatore dinamico e duttile, che fa dell’inserimento senza palla il suo punto di forza, che gli consente di arrivare indisturbato sotto porta e battere il portiere avversario. La sua abilità sta nell’intuire le traiettorie del pallone e questa capacità gli permette di anticipare l’uscita delle difese avversarie e di metterle in difficoltà entrando in zona gol quasi in controtempo, per piazzare il pallone alle spalle del portiere spesso incrociando il tiro. Abile nel calciare il pallone con entrambi i piedi, è un giocatore capace di impostare il gioco della propria squadra e dare un supporto anche in fase difensiva. Ha iniziato la stagione un po’ in sordina ma quando ha raggiunto e superato il record di gol pare essersi sbloccato: sembra essere rinato ed avuto nuova linfa vitale, ritornando ad essere nuovamente decisivo e determinante.

La sfida tra Hamsik e Milinkovic-Savic sulla carta ha avuto inizio, vedremo chi tra i due riuscirà a trascinare la propria squadra alla vittoria.