CDS: Mertens recuperato, ieri già in campo per allenarsi

Mertens recuperato, il belga dopo l’infortunio alla caviglia è già sceso in campo a Castel Volturno seppur solo per svolgere differenziato

Mertens recuperato, dopo la botta alla caviglia che l’ha costretto ad abbandonare il campo domenica, ieri già era presente a Castel Volturno.

Il belga ha effettuato un lavoro differenziato, ma la sua presenza in campo per la sfida di sabato non è in dubbio.

Contro la Lazio quindi il Napoli potrà contare sul suo bomber, giunto già a 14 reti in campionato.

Come riporta il Corriere dello Sport è dunque passata la paura per i tifosi partenopei e per Sarri in vista di sabato.

Il folletto belga non ha avuto nemmeno bisogno di sottoporsi alle visite strumentali, il dolore è quasi del tutto sparito.

Sarà certamente al suo posto per guidare la squadra verso un altro successo per mantenere la vetta della classifica.

Dopo essersi sbloccato a Bergamo, Mertens non si è più fermato e vuole continuare a segnare anche nella difficile sfida del San Paolo contro la Lazio.