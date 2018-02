Mertens, persiste l’ottimismo per l’impiego contro la Lazio

Mertens oggi ha lavorato a parte a Castel Volturno insieme ad Albiol e Callejon. Non dovrebbero esserci problemi per loro tre contro la Lazio

Dries Mertens oggi ha lavorato a parte in palestra per la lieve distorsione di primo grado rimediata domenica sera contro il Benevento. Tuttavia persiste l’ottimismo per vederlo in campo dal primo minuto contro la Lazio sabato sera alla 20:45 al San Paolo. La pioggia battente di oggi a Castel Volturno e il conseguente campo pesante a causa della pioggia, hanno fatto sì che nella giornata odierna il calciatore belga svolgesse un programma di lavoro differenziato in palestra. Da programma anche domani il giocatore dovrebbe allenarsi a parte, ma la caviglia al momento fa poco male: il problema, infatti, in questo momento stando alle indiscrezioni provenienti da Castel Volturno, sarebbe più legato alla botta che alla distorsione. Resta quindi un certo ottimismo per l’impiego di Mertens da titolare sabato sera contro la Lazio.

Oltre a Mertens oggi hanno fatto lavoro differenziato in palestra anche a sorpresa José Maria Callejon e Raul Albiol: i due spagnoli al momento non destano preoccupazioni, per loro soltanto stanchezza e un piccolo stato influenzale che dovrebbe passare in pochi giorni.