Fabbricini: “Di Biagio sarà un organizzatore. I nomi fatti come CT devono liberarsi”

Le parole del Commissario Roberto Fabbricini sulla ricerca, da parte della FIGC, del nuovo CT dell’Italia.

Roberto Fabbricini, commissario della FIGC, è stato intervistato stamattina nel corso di “Radio anch’io Lo Sport”, in onda su Radio Rai1. Le domande rivoltegli riguardavano sopratutto il destino della panchina dell’Italia, ormai senza CT da diversi mesi e probabilmente destinata a restare vacante fino a Luglio. Oggi è in programma anche l’incontro con Gigi Di Biagio, tecnico dell’Under 21. Queste le parole di Fabbricini sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“La priorità è individuare il prossimo commissario tecnico della nazionale. Quello di Di Biagio sarà piuttosto un ruolo di organizzatore, per valutare il percorso di entrambe le nazionali, chiedendo la sua disponibilità per le partite di marzo e giugno. Ma parleremo sopratutto della sua attività primaria in questo momento, del percorso con l’Under 21. La squadra ha un impegno europeo importante, al quale teniamo molto perché può portarci alle Olimpiadi di Tokyo. Per il nome di CT si fanno nomi in maniera impropria, e non per il valore in sé delle persone. Ci sono tecnici che hanno dei contratti in essere: oo si rendono liberi, altrimenti è difficile chiedere ad una persona di prendere in considerazione la panchina di CT”.