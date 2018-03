Il commento della SSC Napoli alla vittoria di stasera contro il Benevento.

La SSC Napoli ha commentato, come di consueto, la prestazione degli azzurri contro il Benevento stasera al Vigorito, partita vinta per 0-2 con reti di Mertens e Hamsik. Qui di seguito le parole utilizzate sul sito ufficiale della società per raccontare la vittoria e, subito sotto, i tweet che celebrano le statistiche importantissime della squadra a questo punto del campionato.

“Il quarto gol consecutivo di Mertens in due settimane e tre partite. Il marchio numero 118 di Hamsik, sempre più bomber azzurro di tutti i tempi. Il Napoli si prende il derby contro il Benevento e infila il settima successo consecutivo in campionato. Gli azzurri rimettono davanti la testa nella prima domenica di febbraio e sfondano per primi il tetto dei 60 punti.

Nella città delle streghe, Dries fa il mago e inventa un pallonetto che allunga la serie d’autore nella galleria d’arte moderna. Poi Marek apre la ripresa e chiude la partita con un tap in che lo staglia ancora più in alto sul trono di Principe azzurro. Il derby “new age” è già storia. Si ricomincia sabato sera al San Paolo: Napoli-Lazio. Un altro vibrante capitolo di uno struggente e straordinario romanzo…”.

https://twitter.com/sscnapoli/status/960267957929758720

https://twitter.com/sscnapoli/status/960270269150564357