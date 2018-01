La conferma di NapoliSoccer.NET: Machach resta al Napoli, niente prestito

Zinedine Machach farà parte del gruppo azzurro: non parte in prestito.

La redazione di NapoliSoccer.NET può confermare che Zinedine Machach non andrà via in prestito: il calciatore, che ha impressionato favorevolmente Sarri in questi dieci giorni di allenamento, resterà a fare l’alternativa al gruppo dei titolari.

Il centrocampista francese, come descritto dall’allenatore azzurro, può fare il vice Hamsik o l’esterno offensivo con caratteristiche simili a Zielinski. È dotato di “buona gamba e buona tecnica” ma manca di condizione, per la quale potrebbe servire circa un mese di lavoro.

Molto probabilmente la valutazione dell’area tecnica azzurra e dello staff di Sarri è che, con Giaccherini ceduto al Chievo, il posto nel gruppo per il francese classe ’96 ci sia. La descrizione fatta dall’allenatore azzurro è quella di un profilo tutto sommato compatibile – per ruoli – non per caratteristiche fisiche e tecniche, al calciatore diretto in Veneto.

Machach potrebbe trovare spazio in qualche spezzone di gara, ma il suo peso potrebbe essere paragonabile a quello avuto da Giaccherini fino a questo momento. Con un ingaggio inferiore, però, e senza procuratori che si lamentino del suo mancato utilizzo.