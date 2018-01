Sospesa vendita biglietti Napoli-Lazio, lo comunica la SSC Napoli

Sospesa vendita biglietti Napoli-Lazio del 10 febbraio prossimo in attesa di conoscere il parere dell’Osservatorio Nazionale

Sospesa vendita biglietti Napoli-Lazio, partita in programma il prossimo 10 febbraio alle ore 20:45.

A renderlo noto un comunicato sul sito della SSC Napoli, nel quale è specificato, che si attende il parere dell’Osservatorio Nazionale.

I tagliandi dovevano essere in vendita da questo pomeriggio alle ore 15:00 solo per i residenti in Campania, ma come si può capire ci sarà un rinvio alla prevendita.

Questo il comunicato della Società: “La vendita dei biglietti per il match Napoli-Lazio, in programma sabato 10 febbraio al San Paolo, è al momento sospesa in attesa della decisione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive”.