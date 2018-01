Il mercato del Napoli: la Juve blocca Politano. Giaccherini vicinissimo al Chievo

Mercato azzurro: la Juve rende molto complicata la trattativa col Sassuolo per Matteo Politano. Giaccherini ai dettagli con il Chievo

Nel mercato del Napoli è ormai duello al fotofinish per Politano tra Napoli e Juventus. Nella serata di domenica c’è stato un incontro a Roma tra l’amministratore delegato della Juventus Marotta e il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali per Matteo Politano: secondo quanto riferisce Ciro Venerato di Rai Sport il dirigente bianconero avrebbe convinto quello neroverde a bloccare la cessione di Politano fino all’esito delle visite a cui si è sottoposto oggi il colombiano. Stasera si è appreso che Cuadrado dovrà operarsi e questo potrebbe accelerare la corsa della Juventus sull’esterno offensivo del Sassuolo. Juve pronta ad offrire 30 milioni di euro (offerta superiore a quella del Napoli) e un paio di giovani giocatori bianconeri coinvolti nel trasferimento. Soltanto se dovesse saltare il trasferimento del giocatore del Sassuolo alla Juventus, allora potrebbe subentrare il Napoli, che ha l’accordo col giocatore (1,350 milioni di euro l’anno), ma non con il Sassuolo, cui ha offerto 16 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili, e il prestito per sei mesi di Ounas. Politano è l’ultimo obiettivo azzurro: se non sarà possibile portarlo agli ordini di Sarri, la società azzurra si fermerà sul mercato. Lo stop a Cuadrado di almeno due mesi però potrebbe portare la Juventus ad affondare il colpo per l’esterno del Sassuolo considerato che ha già Dybala fermo e ha mandato in prestito Marko Pjaca allo Schalke 04, ritrovandosi con pochi esterni – Douglas Costa, Bernanrdeschi e l’adattato Mandzukic – in rosa.

Oggi il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, interrogato sulla questione Politano all’esterno della sede FIGC, ha risposto in modo sibillino: “Che succede per Politano? Chiedete a Marotta!”, ha esclamato il presidente del Napoli, evidenziando ancora una volta il ruolo di disturbo della Juventus nell’operazione. Nel frattempo Marotta chiude almeno a parole il mercato della Juventus. L’amministratore delegato della Juventus ha chiuso le porte agli acquisti, anche se non sarebbe la prima volta per lui se fosse solo un bluff per andare a chiudere in tranquillità qualche operazione, come quella per Politano della quale si parla da qualche giorno: “Siamo a posto così, non abbiamo nessun intervento da fare anche se Cuadrado di dovesse operare”. Nelle ultime ore un altro indizio del fatto che il Sassuolo si stia convincendo a cedere in questa sessione di mercato il proprio esterno offensivo. La società neroverde sarebbe infatti molto forte su Babacar della Fiorentina ed è previsto un incontro decisivo con la Fiorentina che potrebbe sbloccare sia l’operazione Babacar che quella per Politano. Gli ultimi due giorni di mercato ci diranno chi la spunterà tra Napoli e Juventus per Politano.

Sul fronte uscite l’unico nome caldo è quello di Emanuele Giaccherini. Il calciatore è ormai prossimo a ultimare il proprio trasferimento al Chievo. Terminata con esito positivo la riunione a Firenze che vedeva coinvolti il giocatore, il suo entourage e la dirigenza del club veneto e ci sarebbero gli accordi totali per il trasferimento dell’esterno dal Napoli al Chievo. Si è defilata nel corso delle ultime ore la Sampdoria: la destinazione sembra fosse meno gradita al calciatore che vuole giocare con continuità. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto. In caso di salvezza, probabile nuovo contratto fino al 2020. La trattativa è agli ultimi dettagli. Giaccherini e il Chievo promessi sposi.