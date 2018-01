Non è cambiato nulla: il Napoli pensi solo a sé stesso

Avevamo creduto, con l’introduzione del VAR, che gli arbitri non avrebbero più avuto il coraggio di compiere certe scempiaggini. Che in qualche modo l’evidenza televisiva li avrebbe messi spalle al muro rispetto a certi errori clamorosi. La realtà di quanto avvenuto nell’ultimo periodo, tra campionato e Coppa Italia, dice esattamente il contrario: dopo una prima fase di stagione in cui sembrava che gli errori fossero davvero molto limitati, il protagonismo degli arbitri (guarda caso molto più evidente in partite con la Juventus coinvolta) è tornato a farla da padrone. Non è cambiato nulla: per i fischietti italici meglio un errore clamoroso e 1 o 2 turni di stop, piuttosto che arbitrare in modo inappuntabile una gara.

Il problema, chiaramente, non è l’ausilio tecnologico, ma le anomalie arbitrali che lo stanno delegittimando. I casi di “chiaro errore” per i quali gli arbitri non vengono più richiamati allo schermo dai propri colleghi stanno aumentando esponenzialmente. Nelle ultime giornate possiamo citare ben tre falli di mano: la parata di Torreira in Samp-Sassuolo, lo stop irregolare di Mertens in Crotone-Napoli così come la trattenuta su Koulibaly nella stessa gara, il braccio largo di Bernardeschi ieri in Cagliari-Juventus.

Specialmente il fallo di mano è una situazione di gioco sulla quale c’è troppa discrezionalità, ma la sensazione è che certe proteste, specialmente quelle riguardanti il numero di volte in cui l’arbitro si reca davanti allo schermo, e quelle che dicono che il VAR tolga emozioni al gioco, stiano sortendo i loro primi – terribili – effetti. Il guaio è che ora gli errori stanno nuovamente incidendo sui risultati, mentre a inizio stagione numerosi casi da VAR, come ad esempio un rigore netto su Mertens a pochi minuti dal termine di Roma-Napoli, sono stati tralasciati perché non influenti sul risultato finale.

Dev’essere chiaro, nel chiudere il discorso sul VAR, che non è la tecnologia che delegittima l’operato dell’arbitro, come alcuni opinionisti – ormai faziosi oltre l’evidenza e irrispettosi del pensiero altrui, come dimostra il risolino sardonico di Massimo Mauro in faccia al presidente del Cagliari Giulini di ieri sera – vorrebbero sostenere, ma esattamente il contrario. È la tracotanza e la presunzione di certi fischietti, Doveri mercoledì e Calvarese ieri, a mettere in pericolo la credibilità di un campionato che per una volta aveva mostrato di voler fare un passo in avanti. Passo evidentemente sgradito ad alcuni.

Parlando di tutto questo non si può non dire che il Napoli farà bene a pensare solo a sé stesso per tutto il resto della stagione, perché diversamente perderebbe energie nervose preziosissime. Febbraio sarà probabilmente il mese fondamentale guardando il calendario: dopo la gara contro la Lazio all’Olimpico prevista per il 4 marzo, così come già successo nel girone d’andata, la Juventus passeggerà almeno fino alla doppia sfida esterna contro Inter e Roma. Dove magari ritroverà qualcuno pronto a dargli nuovamente una mano. Non basta l’impresa agli azzurri, serve il miracolo.