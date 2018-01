Diritti TV 2018/21: squadre divise in pacchetti, ecco cosa può cambiare

Nel bando d’asta per i diritti TV 2018/21 squadre separate in pacchetti: ecco cosa può cambiare.

I dettagli del bando d’asta per la vendita dei diritti tv della Serie A nel triennio 2018/21 saranno resi noti soltanto domani quando lo stesso diventerà di dominio pubblico. Alcuni particolari sono però già noti: la base d’asta complessiva che è di una cifra di 1050 milioni di Euro, e la divisione in pacchetti delle squadre che comporranno la massima serie a partire dalla prossima stagione.

La composizione del bando

Sono stati approntati tre pacchetti (A, B e C) in cui ci sono solo 8 squadre (Juventus, Napoli, Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, Sampdoria, SPAL), e ogni pacchetto è destinato alle tre diverse piattaforme di riproduzione (rispettivamente A satellitare, B digitale terrestre, C streaming internet).

Negli altri due pacchetti (D1 e D2) sono invece incluse le esclusive, per tutte le piattaforme, di tutte le altre partite del campionato: questi sono destinati ad essere venduti allo stesso soggetto.

Le partite che vedranno impegnate squadre dei primi tre pacchetti contro quelle delle seconde non saranno esclusiva di chi si assicurerà i pacchetti D1-D2 ma potranno essere trasmesse anche dagli altri aventi diritto.

C’è poi una parte del bando diretta a “soggetti intermediari” che verrà presa in considerazione solo se le offerte arrivate venissero considerate insufficienti. E cioè se la Lega deciderà di procedere col progetto del canale tematico: è l’extrema ratio, anche difficile da realizzare considerati i tempi.

Cosa significa tutto questo dal punto di vista delle strategie di Sky, Mediaset, e degli altri soggetti interessati?

Per mantenere lo “status quo”, Sky dovrebbe assicurarsi i pacchetti A e D1-D2, mentre a Mediaset basterebbe puntare forte sul pacchetto B. In questo senso il bando sembra andare incontro proprio alle difficoltà della tv di Piersilvio Berlusconi che ha dichiarato che parteciperà in modo “opportunistico” all’asta. Sky però ha già speso molto per i diritti della Champions League e potrebbe scegliere un approccio diverso rispetto a quello dello scorso triennio.

Lo spostamento della Roma nei secondi pacchetti è sicuramente una mossa strategica della Lega Calcio per rendere più appetibile gli stessi, ma potrebbe rivelarsi un boomerang perché di fatto i big match, anche dei giallorossi, sono già compresi nei pacchetti A, B e C.

Così come composti sarà molto difficile che soggetti diversi, come la Rai ad esempio, possano essere concorrenziali. Quasi irricevibile il bando, invece, per quanto riguarda lo streaming internet: qualsiasi soggetto potenzialmente interessato, come Amazon Prime ad esempio, scapperà di fronte al fatto che può puntare solo al pacchetto C con 8 squadre, e che per avere le altre 12 dovrebbe assicurarsi anche le esclusive di satellitare e digitale terrestre, per i quali non può essere neanche lontanamente interessato.

Difficile quindi che si arrivi a un monopolio Sky, visto che la rete satellitare dovrebbe sborsare davvero troppo per far fuori i concorrenti, ma di sicuro ha anche ragione chi sostiene che il bando, così com’è, è poco invitante per chi dovrebbe presentare le offerte ed elimina certe concorrenzialità, abbassando il minimo raggiungibile.