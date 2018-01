La foto di Lombroso: sinonimo di odio razziale e discriminazione atalantina

Il messaggio, tanto semplice quanto subdolo, è stato “inviato” dalla tifoseria bergamasca con l’esposizione, nel settore ospiti del San Paolo di un vessillo ritraente Cesare Lombroso, un antropologo veneto, notoriamente anti-meridionale, che teorizzò l’inferiorità dei meridionali e la tesi intrinseca dei meridionali nati per delinquere, anche giustificando gli eccidi nei confronti della popolazione del sud Italia nel primo periodo post unificazione.

Semmai qualcuno dovesse pensarlo, non è mai INUTILE stigmatizzare episodi di razzismo e discriminatori. Passa il tempo ma alcuni beceri comportamenti non passano mai di “moda” e così, per l’ennesima volta, siamo qui a commentare un episodio discriminatorio, a chiaro sfondo razzista, commesso da alcuni tifosi dell’Atalanta nella serata di ieri durante la gara di Tim Cup Napoli-Atalanta.

E’ chiaro, come ha voluto sottolineare il meridionalista Gennaro De Crescenzo su facebook, che questi episodi minano alla base il movimento calcistico italiano e non possono essere accantonati in maniera superficiale limitandoli al solo mondo del calcio ma, piuttosto, devono essere considerati in tutta la loro cruda realtà di RAZZISTI.

Purtroppo però, senza la volontà politica di debellare piuttosto che ridimensionare o, peggio ancora, giustificare questa problematica mai si vedrà la fine di questi comportamenti, configuranti l’istigazione all’odio razziale.

E se, con rigorosa attenzione, viene vietato – puntualmente al San Paolo – l’accesso sugli spalti alla bandiera del non più Regno delle Due Sicilie oppure l’accesso – sugli spalti dell’Olimpico durante Roma-Spal – della bandiera con la foto in memoria dello studente Federico Aldrovandi, non si capisce come gli atalantini abbiano potuto introdurre la bandiera di Lombroso oppure i laziali gli adesivi antisemiti raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma all’Olimpico, lo scorso mese di ottobre. Giusto per limitarci agli ultimi casi e senza andare troppo indietro nel tempo.

Il pensiero del meridionalista Gennaro De Crescenzo su facebook: