Assalto a Verdi del Bologna: pronti 25 milioni di euro

Verdi del Bologna è il primo obiettivo di mercato del Napoli per gennaio: pronti 25 milioni di euro secondo la Gazzetta

Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Napoli starebbe preparando l’assalto a Verdi, esterno offensivo del Bologna. Il calciatore felsineo, scuola Milan, vanta già una precedente esperienza in Campania con la maglia della Juve Stabia in Serie B risalente a pochi anni fa nella quale non si mise particolarmente in evidenza (fu l’anno della retrocessione in Serie C per le vespe di Castellammare). In seguito però con il passaggio al Bologna, il calciatore è letteralmente esploso ponendosi in evidenza come uno dei pezzi pregiati del mercato di Serie A sia di gennaio che della prossima sesione estiva di mercato.

Sarri nel post gara di Crotone, ha fatto capire che ha bisogno d un ritocco nel reparto offensivo, dove peraltro arriverà Inglese e rientrerà Milik. Sugli esterni ci sono solo Ounas e Giaccherini che andrà via: Giuntoli ha già bloccato Ciciretti e Younes e proverà ad anticipare l’arrivo di uno dei due per le sessione di mercato di gennaio. Nella stessa sessione di mercato sarà tentato il grande colpo per Verdi del Bologna: da martedì riprenderà l’assalto a Verdi mettendo sul piatto 25mln di euro che inizialmente erano stati destinati all’acquisti di un esterno basso con Ghoulam che non rientrerà prima di febbraio dopo l’intervento per le ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio.

Nel caso in cui il Napoli non riuscisse ad arrivare a Verdi nella sessione di mercato invernale di gennaio, si tornerebbe alla carica nel prossimo mese di giugno, sperando di superare la concorrenza che sul giocatore del Bologna è comunque molto forte.