Vagheggi: “Widmer resta a Udine, impossibile parta a gennaio”

Widmer “bloccato” dall’Udinese, almeno per il mercato di Gennaio.

Silvan Widmer, terzino dell’Udinese anche oggi in rete contro il Bologna dopo la marcatura nel 4-0 al Verona della settimana scorsa, non lascerà la piazza friulana nel prossimo mercato di Gennaio. Il calciatore è stato dato più volte in passato come obiettivo di mercato del Napoli per rinforzare la fascia destra di difesa, ma oggi il suo agente Claudio Vagheggi ha confermato, nella stessa intervista in cui ha parlato anche del probabile rinnovo di Allan con il Napoli, che lo svizzero non partirà dal Friuli almeno fino a giugno prossimo. Di seguito le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.Net per i propri lettori.

“Il Napoli potrebbe prendere Widmer, ma per l’Udinese non ci saranno uscite ora. Non andrà via nessuno, se non giocatori che stanno giocando meno. Per gennaio è impossibile, forse se ne riparlerà a giugno”.