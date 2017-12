Caceres potrebbe non esserci in Napoli-Verona: ha un’offerta della Lazio

Il difensore dell’Hellas Verona Martin Caceres potrebbe passare presto alla Lazio.

Martin Caceres potrebbe non giocare Napoli-Hellas Verona per motivi di mercato: il difensore uruguaiano del club veneto ha un’importante offerta della Lazio che vede in lui il profilo giusto per rinforzare la difesa, reparto biancoceleste che andò in crisi totale proprio nella partita contro il Napoli a causa di squalifiche e infortuni.

Dopo un paio di stagioni in cui Caceres è stato fermo per gravi infortuni, la continuità trovata con l’Hellas sembra aver riportato su di lui i riflettori di un club importante come la Lazio. Se il difensore accetterà l’offerta della società di Lotito, allora difficilmente sarà in campo al San Paolo contro il Napoli nella sfida della prima giornata di ritorno del prossimo 6 gennaio.

Il direttore sportivo del Verona Filippo Fusco aveva già confermato l’ipotesi di una cessione del difensore subito dopo il pesante ko dell’Hellas contro l’Udinese. Queste le sue parole: “Caceres ha un’offerta, come noto, da una squadra importante come la Lazio. È normale che vorremmo che restasse con noi, credo che dal suo punto di vista valuterà dove potrà essere impiegato con maggiore continuità in vista dei Mondiali. Per ora ce lo teniamo stretto, ma la sua volontà è chiaramente determinante”.