Inter in emergenza: si fermano D’Ambrosio e Miranda

Due infortuni pesanti per l’Inter: gli stop di D’Ambrosio e Miranda mandano in emergenza Spalletti.

L’Inter vivrà un momento di emergenza almeno in difesa: nella giornata di oggi la società nerazzurra ha emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni di Danilo D’Ambrosio e Joao Miranda, entrambi infortunatisi ieri durante la partita persa contro il Sassuolo. Per entrambi si profila un lungo stop. Di seguito il testo del comunicato.

“Questa mattina Danilo D’Ambrosio e Joao Miranda si sono sottoposti a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo essere stati anzitempo sostituiti nella gara di ieri di pomeriggio contro il Sassuolo. Per il difensore italiano lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, per il difensore brasiliano lesione di primo grado al soleo della gamba destra. Da domani inizierà il percorso riabilitativo per entrambi”.

Spalletti potrebbe quindi ritrovarsi in emergenza nello schierare una formazione che gli dia garanzie dal punto di vista difensivo: Cancelo e Ranocchia sono pronti ma alle loro spalle non c’è praticamente più nessuno in caso di necessità. Il calendario non sembra aiutare la squadra, attesa da Lazio e Fiorentina prima della sosta e dallo scontro diretto contro la Roma alla ripresa, il 21 gennaio.