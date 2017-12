Allenamento della vigilia per il Crotone, ripresa prevista martedì

Il report della seduta di allenamento odierna del Crotone.

Come si apprende dal sito ufficiale del Crotone, il giorno dopo la gara dell’Olimpico contro la Lazio, gli squali, come da programma, si sono ritrovati al centro sportivo per sostenere l’allenamento. Sessione mattutina, con inizio dei lavori alle 10:30.

Seduta di scarico per chi ha giocato ieri contro i biancocelesti, normale sessione di lavoro per il resto del gruppo. Corsa per Simić, terapie e palestra per Izco e Nalini. Ajeti, in quanto diffidato e ammonito contro la Lazio, salterà la gara contro il Napoli.

Per domani, giorno del Santo Natale, mister Zenga ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo. I rossoblù si ritroveranno martedì, allo Scida, per una seduta pomeridiana con inizio alle ore 15.