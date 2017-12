Il commento di Umberto Chiariello al diciottesimo turno di Campionato, dopo Napoli-Sampdoria.

Il Napoli continua in un rendimento elevato e Umberto Chiariello non manca di sottolinearlo nell’editoriale andato in onda ieri sera su Canale 21 durante Campania Sport. La redazione di NapoliSoccer.NET ha sintetizzato il suo pensiero incentrato sulle statistiche che vanno in favore degli azzurri.

“Non più tardi di pochi giorni fa ho sentito cantare il De Profundis al Napoli per una settimana maledetta, quella che ci ha visti giocare contro Juventus, Feyenoord e Fiorentina. Un momento di difficoltà che ci sta in una stagione, ma già contro i viola c’erano segni di ripresa notevoli. A Napoli sappiamo che ci sono le civette in servizio permanente effettivo, e va bene…Ma la stampa del nord, quella che lo dava per grande favorito, aveva già accantonato il Napoli: dicevano che non avrebbe retto, che aveva la rosa corta.

Avevano trasformato la lotta Scudetto in una lotta riservata a Juventus e Inter, coi nerazzurri favoriti per la mancanza delle coppe. Puntuale come un orologio svizzero, come due anni or sono, quando si decide il platonico titolo di campione d’inverno, l’Inter si è piantata, e contro Udinese e Sassuolo, mostrando le corde di una formazione monca, priva di un regista, e con la rosa corta.

La strada è lunga, non illudiamoci, la Juve resta un avversario terribile. Uno Scudetto quest’anno sarebbe un’impresa memorabile, visto che dal 2001 non vince nessuna squadra di Torino o Milano. Oggi si festeggia il 116° goal di Hamsik, quel giocatore dato per defunto, tornato ad essere splendido condottiero. E Maggio festeggia la 300a partita in azzurro.

I numeri attuali dicono che il Napoli è la seconda per differenza reti e per reti subite, ha però il terzo attacco del campionato: è comunque nel complessivo la migliore squadra. Diventa fondamentale andare a vincere a Crotone perché il Napoli si laureerebbe campione d’inverno. Serve mantenere l’imbattibilità in trasferta, che dura da 22 gare, e raggiungere i 48 punti che sarebbero gli stessi del girone di ritorno dello scorso anno: a 96 punti sarebbe uno Scudetto garantito.

Chi diceva che bastava confermare la squadra dello scorso anno forse aveva ragione. Con una vittoria a Crotone il Napoli raggiungerebbe la quota pazzesca di 99 punti in un anno solare. La statistica è scienza, e questa difficilmente sbaglia: leggendo i dati uno scopre che su 85 campionati, ben 59 volte chi è campione d’inverno ha vinto anche il campionato…e da quando ci sono tre punti per la vittoria, è successo 18 volte su 23. Non è mai successo, inoltre, che una squadra campione d’inverno due volte in tre stagioni, non abbia mai vinto almeno un campionato. Affidandoci alla statistica, il match di Crotone ha per questo un’importanza assoluta”.